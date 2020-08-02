وفاة الفنانة سامية أمين والدة أحمد الدمرداش

أعلن المخرج مصطفى الدمرداش وفاة زوجته الفنانة سامية أمين، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.وكتب الدمرداش على حسابه الشخصي على فيس بوك "البقاء لله توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الفنانة القديرة سامية أمين.. الدعاء لها بالمغفرة والرحمة".الفنانة الراحلة هي والدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، وهي من مواليد 14 مارس عام 1945 وتواجدت في العديد من الأعمال الفنية منها "العار والهاربتان وموعد مع الوحوش وبابا نور والمصراوية وبشرى سارة والملك فاروق" وغيرها من الأعمال.