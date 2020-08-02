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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و463 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:23 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
أش أ
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 4 حالات وفاة، و463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 457 حالة، وعدد المصابين إلى 67 ألفا و911 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بالفيروس التاجي جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف السند، أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 129 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 2041 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 509 آلاف و561 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 6 حالات وفاة، و491 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 453 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 67 ألفا و448 حالة حتى يوم أمس.

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