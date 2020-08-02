196 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وشفاء 201 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 107779 بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.وأعلنت الوزارة عن تعافي 201 شخص من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في قطر إلى 107779، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم 48 و60 و71 عامًا، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، كما تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لوضعهم الصحي.