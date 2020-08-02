النمسا تستخدم طائرات دون طيار لمراقبة الحدود

أعلن كارل نيهمر، وزير داخلية النمسا، أن بلاده سوف تبدأ في تجارب تشغيلية خلال الشهر الجاري لاستخدام الطائرات دون طيار في مراقبة حدود النمسا مع كل من سلوفينيا والمجر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.وقال وزير الداخلية، في تصريحات اليوم الأحد، إنه سيتوجه إلى اليونان في نهاية أغسطس الجاري لتفقد وضع اللاجئين الحالي هناك، تمهيدا لتكثيف الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والحدود بين دول الاتحاد الأوروبي.وذكر الوزير أنه وفقًا للبرنامج الحكومي، وطالما أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تعمل بسلاسة، يجب أيضًا مراقبة الحدود النمساوية مع دول الجوار مع تكثيف استخدام "المساعدات الفنية" في هذا المجال.وأشار الوزير إلى أن الهدف من المراقبة الجوية للمنطقة القريبة من الحدود هو تشديد الرقابة من جهة وتحقيق نتائج أسرع في مكافحة الاتجار بالبشر.