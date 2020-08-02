نائب: تحسين مستوى شبكة الخدمات والمرافق يتطلب إعداد إحصائية خاصة بها

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة السابقة، ولعل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد تؤكد ذلك، وتعد ترجمة حقيقية لهذا الأمر.وأضاف أنه لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم تخصيص جزء من إيرادات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح هذه المشروعات، مما يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة حقيقية فى ملف الخدمات والمرافق والبنية التحتية بشكل عام.وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تحسين مستوى الخدمة يتطلب إعداد إحصائية لشبكة الخدمات والمرافق فى الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية، والطاقة الاستيعابية لها، للنهوض بملف البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، مناشدًا المواطنين تضافر الجهود مع الجهات المعنية للوصول بمستوى خدمة أفضل فى مختلف القطاعات.