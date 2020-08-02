«أولى بالمعروف».. مواطنون يتبرعون باللحوم لمرضى كورونا بالعزل المنزلى

- محمد يوزع اللحوم على مرضى كورونا بشبرا الخيمة

آمال: سأوزع اللحوم على 9 مرضى من جيراني

- مختار: جيراني المرضى في العزل أولى.. مش هيقدرو يطبخوا

- الإفتاء: الأمر جائز ويثاب عليه المضحي

يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام مختلفًا بعض الشيء، بسبب ما فرضه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على العالم، فجميع الأعياد والطقوس الشعبية المحببة لدى الشعوب كانت مختلفة هذا العام جراء الفيروس.ومن أهم الطقوس الدينية المحببة لدى المصريين خلال عيد الأضحى، سنة ذبح الأضاحي من الخراف أو العجول وغيرها من الإبل، والتي يتم توزيع لحومها على أصحاب الأضحية والأقارب والفقراء.وبسبب فيروس كورونا عمد كثير من المضحين هذا العام، إلى تخصيص جزء من لحوم الأضاحي من أجل إعطائها إلى مرضى الفيروس التاجي الموجودين في العزل المنزلي ويتلقون العلاج في المنزل."الدستور" حاورت بعض المضحين ممن اختاروا توزيع بعض من لحوم الأضاحي على مرضى كورونا بالعزل المنزلي.محمد إبراهيم، أحد المداومين على التضحية في كل عيد أضحى، وتخصيص جزء من لحوم الأضاحي للفقراء، إلا أنه هذا العام قرر تخصيص جزء من اللحوم للمرضى في العزل في منطقته بمنطقة شبرا الخيمة.يقول: "في أول أيام عيد الأضحى المبارك دبحت بعد الصلاة خروف، وكنت ناوي من البداية أوزع لحوم منه على تلاتة من الجيران عندنا في المنطقة معزولين ومصابين بفيروس كورونا، وكأنهم جزء من الفقراء".يوضح: "المرضى في الوقت الحالي مش هيقدروا يدبحوا أو يضحوا أو يشتروا حتى لحمة، لأنه صحتهم ضعيفة ومش هينفع يعدي العيد عليهم من غير ما ياكلوا لحمة زي الناس العادية، والجيران لازم في كل منطقة يقفوا جنب بعض".آمال رجب، سيدة أخرى قامت بتوزيع لحوم الأضاحي على بعض الجيران المرضى المعزولين في الحجر المنزلي: "السنة دي مختلفة في الأضحية عن كل سنة بسبب ظروف فيروس كورونا، وأن فيه مرضى في العزل المنزلي".تضيف: "عندي في منطقة الجيزة حوالي ٩ مرضى فيروس كورونا معزولين في البيت، ودول أكيد مش هيعرفوا يطبخوا خلال العيد أو يشتروا لحمة بسبب ظروفهم الصحية، ولازم إحنا كجيران نقوم بالدور ده نيابة عنهم".توضح: "كنت مشتركة في عجل وقمت بتخصيص جزء من نصيب اللحمة لمرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، وابني وزوجي هما من قاموا بتوزيعها في تاني وتالت يوم العيد على المرضى في المنزل".لم يختلف الحال مع الحاج مختار، الذي يقطن في منطقة السيدة زينب، والذي يُعرف في المنطقة كل عام بذبح عجل سمين وتوزيع لحومه على أهالي المنطقة، إلا أن الأمر اختلف بعض الشيء هذا العام.يقول: "السنة دي قمت بالتضحية وتوزيع لحوم على مرضى العزل في الحارة اللي ساكن فيها وكانوا أسرة مكونة من أربعة أفراد، ووزعت عليهم لحمة بجانب التوزيع الشرعي على الأقارب والفقراء، لأنهم مش هيقدروا يطبخوا ولازم ياكلوا أكل صحي".يؤكد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى السابق، أن إعطاء مرضى العزل من لحوم الأضاحي جائز، لكن بشرط أن يتم التوزيع الشرعي بجزء للأقارب وجزء للفقراء وجزء ثالث لأصحاب الأضحية.يوضح أن ذلك يعتبر صدقة أو عملًا خيريًا خارج الأضحية ويحسب أجره على أنه صدقة للمضحي، لكن الأضحية لا تكتمل إلا بالثلاثة أجزاء الشرعية السالف ذكرها.