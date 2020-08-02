ضبط تاجر عملة بـ40 ألف دولار في الجيزة

نجح رجال الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على معهد فني صناعي له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، واستخدام السيارة ملكه في ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليه أثناء تعامله خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته مبالع مالية قدرها (461000 جنيه مصرى – 40000 دولار أمريكي)، وكذا هاتفي محمول وبفحصها تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه.وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة.