الكويت: قرار وقف رحلات الطيران من مصر «محل مراجعة»

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.وناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.وأكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.