1000 جنيه مكافأة لمنقذ طفل من الغرق فى بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لمنقذ طفل من الغرق ببحر بورسعيد.وقال طارق عثمان، مدير شاطئ بورسعيد، إن المحافظ صدّق على صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه للمنقذ محمد مؤمن منير، وذلك لإنقاذه الطفل أحمد مؤمن حسان، من دار السلام بالقاهرة، من الغرق ببحر بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى صرف مكافأة لأي فرد مجتهد في عمله بمنظومة الإنقاذ على شاطئ بورسعيد وبورفؤاد والجميل.وأوضح مدير الشاطئ أن الواقعة كانت منذ 3 أيام قبل مغادرة المنقذين والمشرفين الشاطئ السابعة مساء، وأثناء تمشيط الشاطئ خلف قرية مرحبا تسلل الطفل أحمد مؤمن حسان إلى عمق البحر، وأخذ يصارع الأمواج وعلى الفور تعامل معه المنقذ، وجرى إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية له.