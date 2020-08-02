تركيا تعلق رحلاتها من وإلى العراق

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأحد، أن نظيرتها التركية علقت رحلاتها من وإلى العراق لغاية الأول من الشهر المقبل.ونقلت شبكة "رووادو" الإعلامية عن السلطات العراقية أنها تود أن تبين "للمسافرين الكرام" بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر القادم.وأكدت السلطة في بيانها أنه فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين.