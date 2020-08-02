صبغة شعر تقتل فتاة في سوهاج

لقيت فتاة مصرعها بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، إثر تناولها صبغة شعر بطريق الخطأ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دارالسلام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «فايزة. ا. ح» 16 عاما، طالبة، تقيم بناحية الكشح دائرة المركز، مصابة بآلام بالبطن وقيئ مستمر، وتوفيت عقب وصولها.انتقل إلى المنزل محل الواقعة، ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتها “صبرة. ح. ف” 40 عاما، ربة منزل، وشقيقها “عبدالحميد. ا. ح” 20 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء تواجد الفتاة بالمنزل تناولت مادة “صبغة شعر” عن طريق الخطأ، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.وحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.