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محافظات

الخطة طوارئ.. تفاصيل استعدادات «التنمية المحلية» لانتخابات «الشيوخ»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:03 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع بالوزارة مع مديري غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها 11 و12 أغسطس الجاري.

وقال شعراوي، في بيان، إنه جرى توجيه المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كل المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ، كذلك المرافق (الإسعاف، قطاع شبكات الكهرباء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قطاع الغاز).

وطالب شعراوي برفع درجة استعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة، مشددًا على ضرورة التفعيل الفعلي لجميع كاميرات المراقبة وذلك من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات.

وقال الوزير، إنه سيتم تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي جميع الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية.

ووجه شعراوي المحافظات بترشيح الأفراد ذوي الكفاءة للإشراف على العملية الانتخابية وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات.
وأوضح شعراوي أنه تم توجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لاستمرار المتابعة مع غرفة العمليات بالمحافظات لمتابعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستعدادات للانتخابات.

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