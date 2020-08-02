«المفقودون».. أسرة «آية» تبحث عنها (صورة)

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي، تُخصص "الدستور" هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.تغيبت "آية جمال علي قاسم" من يوم الإثنين 2072020 وهي من قرية جزاية. مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.أهلها يبحثون عنها في كل مكان. ويرجى من كل من لديه معلومات عنها أن يتواصل على رقم: 01141463777كل من لديه حالة أو شكوى أو مفقود يستطيع إرسالها من خلال واتس 01004333637