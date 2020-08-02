الداخلية تواصل ضرباتها الاستبقاقية لضبط تجار المخدرات

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتوجيه ضرباط استباقية بمداهمة وضبط تجار المخدرات قبل توزيع الكميات التي بحوزتهم قبل ترويجها.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، وبحوزته عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول.وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 6 قالب لمخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).وضبط شخص بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول.وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته عدد 3 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الأفيون وزنت 2،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول.وضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 750 جراما- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان حساس.كما تم ضبط امرأة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتها 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،600 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس وزنت 20 جرام – عدد 1380 قرص مخدر لعقار الترامادول – 700 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 405 قرص لعقارى "أموتريل – أبتريل" - مبلغ مالى – سلاح أبيض – أدوات التعاطي.وضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 75 جرام – كمية لمخدر الكوكايين وزنت 25 جرام - كمية لمخدر إم دى إيه "المادة الفعالة لأقراص الإكستاسى" وزنت 10 جرام -مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.