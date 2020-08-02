حملة لإزالة مقابر خالية في الخانكة بالقليوبية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة حملة إزالة تعديات خلف السجن العمومي بمنطقة أبوزعبل وهي عبارة عن تعد على الأراضي الزراعية لبناء مقابر.حيث تمت إزالة 3 مقابر ليس بها موتى نهائيا وتمت الإزالة كليًا لجميع المقابر والتحفظ ومصادرة الطوب الأبيض والأسمنت والذي كان يستخدم في البناء ومصادرته للوحدة.وأشرف على حملة الإزالة طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، والمهندس حسن أحمد مسئول الزراعة بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة.وأكد اللواء خالد كشك رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة وقت الإجازات لمنع أي مواطن بالتعدي على الأراضى الزراعية بالبناء.