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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«برلمانية المؤتمر»: «الأوقاف» قضت على دعاة وأئمة الدم والإرهاب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:54 ص
النائب أحمد حلمي
النائب أحمد حلمي الشريف
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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ثمن النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، دور رجال وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، موضحا أن نجاحها في القضاء نهائيا على دعاة وأئمة الدم والإرهاب من أصحاب الأفكار التكفيرية المتطرفة مهد الطريق أمام جميع مؤسسات الدولة لتنظيفها وتطهيرها من جميع المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال الشريف، في بيان اليوم، إن جميع رجال الأوقاف على مستوى الجمهورية يستحقون كل التحية والاحترام والتقدير، خاصة أنه لم يتم رصد مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق، وأن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا ونجحوا بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا سواء فيما يتعلق بعيد الأضحى المبارك أو يوم الجمعة.

وأكد الشريف أن رجال الأوقاف يستحقون الشكر ليس لعدم وجود مخالفة فقط واحدة ولكن لنجاحهم الكبير الذي حققوه فى مواجهة أعضاء الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية والتكفيرية الذين كانوا يأملون في هذا اليوم بإحداث فوضى داخل الشارع لتعكير صفو احتفالات المصريين، مشيرا إلى أن إدارة الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف وجهت صفعة قوية على وجوه أعضاء التنظيمات الإرهابية والتكفيرية بعد كشفهم أمام الرأيين العاميين المصري والعالمي.

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