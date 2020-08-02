مصر تعلن تضامنها مع السودان بعد انهيار سد «بوط»

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع السودان إثر حادث انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفرًا عن تدمير مئات المنازل.وأكد البيان وقوف مصر جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التى تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التى تجمع البلدين.