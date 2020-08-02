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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: إقبال كبير على «مودة» للحد من الطلاق

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:47 ص
نفين القباج
نفين القباج
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك إقبالا كبيرا على المنصة الإلكترونية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للحد من معدلات الطلاق، حيث تخطى عدد المترددين على المنصة الإلكترونية المليون و200 ألف.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه من المقرر أن يحضر المتزوجون والشباب في مرحلة الخطوبة خلال الشهر الجاري تدريبات "مودة"، عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضحت، أن المشروع قام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء شبكة من الكوادر الشبابية التي لديها خبرة في التدريب لتفعيل تدريبات "مودة" داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن التدريبات تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

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