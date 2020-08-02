«بلاك تيما» يحتفل بمرور 16 عامًا على تأسيسه في الأوبرا

يحتفل فريق بلاك تيما بمرور 16 عامًا على تأسيسه في دار الأوبرا المصرية، حيث يقدم حفلًا في الثامنة مساء الأربعاء 5 أغسطس على مسرح النافورة.ومن المقرر أن يقدم "بلاك تيما" خلال الحفل الحفل باقة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها "في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يانجمة، ولون الكاكاو وغيرها".يذكر أن فريق "بلاك تيما" تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الأوسط.