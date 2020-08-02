مناقشة رواية «شلة ليبون» لهشام الخشن أونلاين.. الأربعاء

تبث مكتبة ديوان في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل٬ لقاء مع الكاتب الروائي هشام الخشن٬ وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. هذا ويتناول اللقاء مناقشة روايته الأحدث "شلة ليبون" والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية.الرواية تدور حول 7 أصدقاء جمعتهم الصداقة طوال ثلاثين عامًا. ورغم تفرق السبل بينهم إلا أنهم يحرصون على اللقاء مرة كل عام٬ في ليلة رأس السنة.وفي ليلة رأس السنة 2010 ولأول مرة يخضون للعبة فيما بينهم٬ ويتنافسون بشدة نظرا لأن جائزة اللعبة ومن يفوز بها سيكسب ملايين.ومما جاء على ظهر الغلاف الأخير: "سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة طالت لأكثر من ثلاثين عامًا منذ أن تزاملوا في المدرسة الشهيرة بحي الزمالك. مهما فرقتهم الأيام لم يفوتوا لقائهم السنوي ليلة رأس كل سنة في شقة أحدهم بعمارة ليبون الشهيرة المطلة على نيل الزمالك.تجمعهم هذه المرة وبعد مرور السنين مختلف بعد أن قرروا أن يتباروا في تلك الليلة على جائزة كبرى. جائزة الفائز بها سيتحكم في ثروة كبيرة يوجهها إلى ما يتماشى مع ميوله. من خلال حكاياتهم وذكرياتهم المتشابكة نتابع كيف عامل الزمن كل منهم وبصمات السنين وكيف انطبعت في نفسياتهم.تُرى هل يفوز واحد أم أن الكل فائز؛ وهل الحياة تفاصيلها تستطيع لعبة أن تلخصها؟يشار إلى أن "الخشن" سبق وصدرت لها روايات: آدم المصري٬ أيام التحرير٬ جرافيت٬ تلال الأكاسيا٬ حدث في برلين٬ وشلة ليبون.