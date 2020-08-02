«الصناعات الغذائية»: مصر على أعتاب العودة إلى الريادة

قال محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من الضروري تكثيف عمل مكاتب التمثيل التجاري الخارجية في الوقت الراهن وتكثيف التسويق خارجيًا وفتح أسواق جديدة للتصدير، لافتًا إلى أن الفترة الحالية هي الأنسب لغزو الأسواق.كما لفت إلى أن هناك عددًا من المعوقات للقطاع الصناعات الغذائية، أهمها السياسة الزراعية لتوفير المواد الخام، وأيضًا السياسة الضريبية، فضلًا عن تيسير إجراءات الأفراج الجمركي ومنع تأخيرها.وأوضح أن مصر على أعتاب العودة إلى الريادة في القطاع الزراعي والغذائي إذا تم استغلال الوقت الراهن وتحسن وضع الصادرات ومضاعفة الإنتاج وتسهيل الإجراءات.ولفت إلى أن المنتجات الأكثر طلبًا هي الموالح والبصل حيث تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر تصديرًا. فبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح، مليونًا و387 ألفًا و625 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 667 ألفًا و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 273 ألفًا و312 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 110 آلاف و5 أطنان، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألفًا و317 طنًا.كان وزير الزراعة السيد القصير، قد أكد في تصريحاته، أن مصر حققت خلال السنوات الماضية نهضة غير مسبوقة فيما يتعلق بالزراعة المحلية، وأن التعاون مع الدول الإفريقية في الزراعة شهدت التوسع في عدد من المزارع في إفريقيا، ويمكن القول إن مصر عادت إلى موقعها في ريادة القارة السمراء.