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منوعات

«بعد إصابة 700 بالتسمم ووفاة طفل».. إغلاق 20 مطعمًا بالأردن

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:53 ص
وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني
وكالات
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كشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الأحد عن جابر قوله إنه تم ضبط خمسة أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد.

وأضاف أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

وأوعز الدكتور جابر بتشكيل خلية أزمة، مطالبًا المدعي العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالات التسمم.

وأشار إلى أن عدد الإصابات وصلت إلى 57 إصابة أُدخلت جميعها إلى المستشفيات وحالتهم متوسطة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الحالات المصابة وسيكون هناك جولات لزيارة المصابين الراقدين على أسرة الشفاء.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الأربعاء الماضي وفاة طفل عمره خمس سنوات وإصابة 700 نتيجة إصابتهم بالتسمم الجماعي الغذائي جراء تناول "شاروما" في مطعم بمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.

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