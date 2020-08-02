«المؤتمر» يفتتح مقرها جديدا بالشيخ زايد بحضور قيادات الأمانة المركزية

واصل حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميده، افتتاح عدد من مقرات الحزب بمناطق جديدة بالجمهورية، حيث افتتح حزب المؤتمر، مقره الجديد بمنطقة الشيخ زايد، ضمن خطة الانتشار والتواصل مع المواطنين.وشهد افتتاح المقر الجديد حضور كلا من المستشار أحمد مقلد، نائب رئيس الحزب، أحمد خالد ممدوح، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وهاني الفلاح، عضو الهيئة العليا.وتضمن الافتتاح، اجتماعا مشتركا بين الدكتورة هناء صبرة، أمين وسط الجيزة، ومحمد هشام الديك، أمين عام قسم إمبابة، مع مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ للمحافظة، وهم العميد علاء الشافعي، ومحمد عادل إمام، وذلك للاتفاق على خطة دعم المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية.