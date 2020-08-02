رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ورش للقيادة وصناعة الأفلام من «إعلامي الكنيسة» و«قادة المستقبل»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:41 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ماريان رسمى_تريزة شنودة
طباعة
ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.

ويقدم المعسكر التدريبي الذي ينعقد بين يومي ١ و٦ من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.

ومن ناحية أخرى، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدأ صوم السيدة العذراء مريم، التى تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء، يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل، على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم السبت 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

موضوعات متعلقة

النيابة: مصوّر «تحدي حرق علم الكويت» لم يقصد الإساءة لها

الموعد الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف على التفاصيل

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

تعرف على حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الصور

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

«بعد إصابة 700 بالتسمم ووفاة طفل».. إغلاق 20 مطعمًا بالأردن

طبيبة تكشف الفيتامينات الواجب تناولها بعد الشفاء من كورونا

احذر.. فقدان الوزن بشكل سريع «فيه سم قاتل»

وفاة 5 أشخاص بسبب الأمطار في كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

المسارح تضىء بـ«كامل العدد» فى أول ليالى عروض عيد الأضحى (صور)

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ