ورش للقيادة وصناعة الأفلام من «إعلامي الكنيسة» و«قادة المستقبل»

ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.ويقدم المعسكر التدريبي الذي ينعقد بين يومي ١ و٦ من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.ومن ناحية أخرى، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدأ صوم السيدة العذراء مريم، التى تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء، يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل، على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم السبت 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.