وفاة استشاري أطفال بمستشفى المنصورة الدولي متأثرا بكورونا

نعى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، الدكتور عبد الوهاب السعدني، استشاري أطفال بمستشفى المنصورة الدولي.وظهرت على الدكتور عبد الوهاب السعدني أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منتصف الشهر الماضي، وبإجراء الفحوصات اللازمه تبين إيجابيته للفيروس، وتم نقله إلى مستشفى الصدر بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي اليوم.وقال مكي، إن ما نراه من إصابات ووفيات متكررة بين أبطال الجيش الأبيض هو نتيجة تضحياتهم وحرصهم على آداء عملهم، متمنيا هو وجميع العاملين بصحة الدقهلية بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل لهم ولجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع الصحة.