مقتل شاب مصرى بعيار نارى على يد أردنى

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، لمتابعة مستحقات قتيل لقي حتفه على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليًا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، كشف فيه عن أن المتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، 30 عامًا، توفى على إثر إصابته بعيار ناري على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كل الإجراءات القانونية، فضلًا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل، بالتعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة، وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.وقام الملحق العمالي طلعت السيد، بالاتصال بأسرة المتوفي بالأردن وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة، كما تم طمأنتهم باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفي.