فيتنام تجري اختبارات كورونا في بؤرة تفشي الفيروس

تعتزم سلطات فيتنام إجراء اختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا، لجميع سكان مدينة دانانج، التي تقع في بؤرة تفشي الاصابات في البلاد، والتي يعيش بها 1ر1 مليون نسمة، بحسب ما ذكرته صحيفة "توي تري" الفيتنامية مع تزايد خطر اتساع نطاق تفشي المرض.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الفيتنامية قولها اليوم الأحد، إن هناك حالتي إصابة مؤكدتين مرتبطتين بانتشار مرض "كوفيد 19" - الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا - في دانانج، بينما هناك إصابتان من خارج المدينة.وأفادت الحكومة بأن هناك أكثر من 800 ألف شخص سافروا إلى المدينة الساحلية منذ الأول من يوليو، وعادوا إلى أقاليمهم ومدنهم الأصلية، بينما زار نحو 41 ألف شخص ثلاثة مستشفيات هناك حيث وقعت أغلب الإصابات.وقد أعلنت فيتنام تسجيل 174 إصابة جديدة بالفيروس، معظمهم من دانانج، منذ 25 من يوليو، عندما تأكدت أول حالة إصابة محلية، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من ظهور المرض.ويبلغ إجمالي عدد الاصابات حاليًا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، 590 حالة إصابة، من بينها 214 حالة تتلقى العلاج وثلاث حالات وفاة.وبدأت "دا نانج" يوم الثلاثاء الماضي تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي تستمر أسبوعين.