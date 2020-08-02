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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أبرز قرارات أسقف اليونان لعودة فتح الكنائس.. وصلوات يومية في صوم العذراء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:34 ص
الأنبا بافلوس
الأنبا بافلوس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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أصدر الأنبا بافلوس أسقف اليونان للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، بيانًا لشعب الإيبارشية والأقباط المصريين الذين يقيمون بها بشأن عودة فتح الكنائس.

وقال الأنبا بافلوس في بيانه: "نظرًا لارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كوفيد 19 بوطننا الثاني اليونان قررنا أن تفتح أبواب الكنيسة القبطية باليونان بمنطقة منيذي فقط لمن يريد حضور القداسات بها، بدءً من صباح الغد 3 أغسطس 2020 بعدة إجراءات وقائية".

وجاءت قرارات الأنبا بافلوس كالتالي:
1- يعمل بنظام الحجز لجميع قداسات الأسبوع بالاتصال بسكرتارية الكنيسة.

2-تشديد الإجراءات الاحترازية خلال حضور القداس، بالالتزام بلبس الكمامة طوال القداس ما عدا الأطفال في سن 6 سنوات والجلوس في الأماكن المشار إليها فقط.

3- يفتح باب الكنيسة لمدة 20 دقيقة فقط بدءً من ميعاد القداس.

4-_لمعموديات ستكون 3 أيام فقط في الأسبوع بحجز مسبق.

5- خلال فترة صوم العذراء سيقام بالكنيسة بدءً من 7 لـ21 أغسطس عشية يوميًا ودورة لأيقونة العذراء وعظة روحية حتى يتم الاحتفال بعيدها 22 أغسطس بقداس إلهي يتم حجزه مسبقًا.

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