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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأفغانية تطلق سراح 317 من سجناء طالبان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:24 ص
سجناء طالبان
سجناء طالبان
وكالات
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أطلقت الحكومة الأفغانية سراح 317 من سجناء حركة طالبان في اليومين الماضيين من إقليم باروان وأقاليم أخرى، ليصل الإجمالي إلى 4917، طبقا لما ذكره مجلس الأمن القومي في تغريدة له على موقع (تويتر) اليوم الأحد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن المجلس قوله "سيستمر إطلاق سراح السجناء حتى يصل الإجمالي إلى 5100".

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني قد أصدر أمس الأول الجمعة أمرا بإطلاق سراح عدد إضافي وهو 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى.

غير أن غني ذكر أنه ليس لديه "أي سلطة" بموجب دستور البلاد لإطلاق سراح النزلاء الباقين وهم 400 المدرجين على قائمة طالبان بسبب تورطهم في جرائم خطيرة.

وتابع أنه سيجري اتصالا قريبا مع مجلس شيوخ القبائل "لويا جيرجا" لاتخاذ قرار بشأن مصيرهم.

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