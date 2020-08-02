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«قناة السويس» منسق رئيسي لمشروع أوروبي في تكنولوجيا ريادة الأعمال

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:23 ص
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن اختيار الجامعة كمنسق رئيسي بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "تكنولوجيا ريادة الأعمال لتعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بالتعاون بين كليتي الطب والتربية بجامعة القناة.

وقالت هجرس، إن المشروع يهدف إلى إنشاء مراكز تميز في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها جامعة قناة السويس والتي بدورها ستعمل على تطوير البنية التحتية والموارد البشرية في المنطقة، بإنشاء درجة دبلومة مشتركة مع شركاء أوروبيين في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال.

وأضافت: "ستقوم تلك المراكز بعمل تدريبات وأنشطة مختلفة في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال بالاعتماد على نظام التعلم المختلط باستخدام التعلم عن بعض وأيضا التطبيق العملي بمشاريع ومهام".

وتابعت رئيس الجامعة، أنه سيتم عمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي في هذا المجال لنقل خبرتهم في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة نهال لطفي، منسق مشاريع "الإيراسموس" بجامعة قناة السويس، إلى أن المشروع يشارك به 10 جامعات من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 7 بلدان، هي قناة السويس وحلوان من مصر، سوسة وصفاقس من تونس، الروح القدس واللبنانية الأمريكية من لبنان، كما تشارك جامعات أجنبية من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا.

وأوضحت، أن فريق العمل من جامعة قناة السويس يضم كلا من الدكتورة هدى يسري عبد الله، مدرس بكلية الطب والمنسق الرئيسي للمشروع، والدكتورة زينب عوف، مدرس بكلية الطب، والدكتورة هادية عبد الرحيم، مدرس بكلية التربية، والدكتورة فاطمة أمين، مدرس بكلية العلوم، والدكتور حسين عبد الفتاح، مدرس بكلية التربية، والدكتورة نهال لطفي، مدرس بكلية التربية منسق مشاريع الإيراسموس بجامعة قناة السويس.

واختتمت، أن جامعة قناة السويس فازت أيضا بعضوية مشروع بناء الكفاءة في التعليم العالي والممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان تعزيز الطاقة الحرارية الجوفية في مصر ويمثل الجامعة بالمشروع الدكتور محمد عبدالفتاح، قسم الجيولوجيا كلية العلوم.

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