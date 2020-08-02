الأشجار «بطاقات معايدة» للراحلين بمدافن كينج مريوط

تعد زيارة المقابر من أهم الطقوس التي يحرص عليها الكثيرون في الأعياد، كنوع من الوفاء لأحبائهم الراحلين وقراءه الفاتحة والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.فعلي مدار أيام الأعياد خاصة عيد الفطر وعيد الأضحى، تكثر الزيارات صباحًا إلى المقابر طيلة أيام العيد، وذلك بدافع الود والإحسان للأعزاء الذين طواهم الموت."الشجرة" كانت وسيلة مؤسسة التطوع حياة الخيرية وتحديدًا لمشروعها kids 4 kids، وكأنها بمثابة العيدية لكل الأعزاء الراحلين.تقول هبة سلامة مدير المؤسسة الخيرية: "رغبنا أن نقدم عملًا خيريًا بإحسان لكل من سبقونا إلى الدار الآخرة، فجاءت الفكرة بزرع شجرة أمام كل مقبرة لتكون بمثابة العيدية منا في أيام عيد الأضحى، وذلك بالمشاركة مع فريق شباب اتحاد الكينج الخيري.تتابع سلامة: الشمس بالمقابر حارقة ولا يوجد أي مكان يشهد الظل، فالشجر الذي تم زراعته بالمقابر سيكون أيضًا إحسانًا ورحمة للتظليل على كل من جاءوا للمقابر لزيارة أو دفن موتاهم.لن يكتفي الفريق المتطوع بالمقابر وحسب، ولكن شملت عملية التشجير عددًا من البيوت بمنطقة كينج مريوط أيضًا، وذلك بتطوع ٢٥ طفلًا من أطفال المنطقة ليكون حصاد الغرس ٢٥ شجرة سيتم مضاعفتها إلى ١٠٠ شجرة شهريًا فيما بعد.فالتشجير بقصد التظليل لم يكن ذلك الهدف الوحيد، ولكن لإكمال مسيرة المؤسسة التعليمية، فهناك علاقة وثيقة بين التشجير بالمنطقة وتعليم الأطفال فتوضح سلامة أنه كلما نزرع شجرة كلما نستطيع تعليم طفل، وذلك لخلق علاقة وثيقة بين الطفل والشجرة خاصته والتعليم، وذلك لتنشئة الطفل على مبدأ المسؤولية المجتمعية، علاوة على المظهر الجمالي في شوارع المنطقة البسيطة.