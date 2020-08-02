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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سجلها قبل 3 سنوات».. تامر حسني في انتظار أغنية تتر «مدرسة الحب»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:22 ص
تامر حسني
تامر حسني
محمد قدري
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ينتظر النجم تامر حسني اليوم، عرض الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، والذي تقوم ببطولته وإنتاجه النجمة جومانا مراد، ويشاركها به نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي، وذلك بداية من السادسة مساء بتوقيت القاهرة على شبكة OSN.

ويغني تامر تتر المسلسل الجديد حيث كان سجل الأغنية قبل 3 سنوات وتم تجميد الأغنية بسبب تأجيل المسلسل بسبب مشكلات بين القائمين عليه، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضى.

الأغنية الجديدة لتامر تتحدث عن الرحيل والوداع في إطار من التراجيديا كان تامر سجلها خلال نوفمبر عام 2017 عقب رحلتها الخارجية بأمريكا وفرنسا.

"مدرسة الحب 3" من بطولة النجمة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، والفنان مصطفى قمر، ومى سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوى، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوى، وصفاء سلطان، وطلال ماردينى، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.

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