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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الفلبين يسعى لتعزيز الميزانية لمواجهة كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:19 ص
رودريجو دوتيرتي
رودريجو دوتيرتي
وكالات
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يسعى رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي لتعزيز الميزانية بواقع حوالي 10 بالمئة للعام المقبل، من أجل استدامة جهود البلاد في مواجهة وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.

وسيطلب الرئيس من الكونجرس الفلبيني الموافقة على ميزانية وطنية بقيمة 5ر4 تريليون بيزو (6ر91 مليار دولار)، بزيادة 9ر9 بالمئة عن هذا العام، حسب ما ذكرته إدارة الميزانية في بيان.

وتابعت الإدارة أنه سيتم استخدام المال لتحسين أنظمة الرعاية الصحية في البلاد وضمان الأمن الغذائي وزيادة الاستثمارات الرقمية واستثمارات البنية التحتية ومساعدة المجتمعات في التعافي من الوباء.

ويعادل المبلغ المقترح 8ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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