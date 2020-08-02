رئيس الفلبين يسعى لتعزيز الميزانية لمواجهة كورونا

يسعى رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي لتعزيز الميزانية بواقع حوالي 10 بالمئة للعام المقبل، من أجل استدامة جهود البلاد في مواجهة وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.وسيطلب الرئيس من الكونجرس الفلبيني الموافقة على ميزانية وطنية بقيمة 5ر4 تريليون بيزو (6ر91 مليار دولار)، بزيادة 9ر9 بالمئة عن هذا العام، حسب ما ذكرته إدارة الميزانية في بيان.وتابعت الإدارة أنه سيتم استخدام المال لتحسين أنظمة الرعاية الصحية في البلاد وضمان الأمن الغذائي وزيادة الاستثمارات الرقمية واستثمارات البنية التحتية ومساعدة المجتمعات في التعافي من الوباء.ويعادل المبلغ المقترح 8ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.