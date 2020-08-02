رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

استشارية اجتماعية: مبادرات العيد الخيرية تجعل المجتمع عائلة كبيرة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:16 ص
بسنت البربري
بسنت البربري
سارة ساويرس
طباعة
تنتشر فى عيد الأضحى المبارك، الكثير من المبادرات الخيرية، وبرامج التكافل، وتوزيع اللحوم والأموال على الفقراء والمحتاجين. "الدستور" تحدثت عن تلك المبادرات مع دكتورة بسنت البربري، استشاري اجتماعي وتنموي في مجالات التكنولوجيا والتنمية، حول أهمية تلك المبادرات لتنمية المجتمع وتعزيز ثقافة الدمج المجتمعى.

تقول دكتورة بسنت لـ"الدستور": "تعد المبادرات والبرامج المتكاملة الخاصة بنشر ثقافة التراحم والتكافل وصلة لا تنقطع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ركيزة أساسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لاحتفالهم بالمناسبة الإسلامية العظيمة من خلال توزيع الهدايا وملابس الأعياد لإثارة البهجة على الأطفال وأيضًا توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا كمساندة اجتماعية".

وتستطرد: "المبادرات الاجتماعية البناءة للمجتمع هي تلك التي تدخل إلى الناس الفرح والسرور، وتعزيز الشعور لديهم بأنهم جزء من نسيج جمهورية مصر العربية من أبناء وإخوات وآباء وأمهات بدور الرعاية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من أفراد منظومة المجتمع (العيد عائلي ومشترك مع جميع فئات المجتمع ) خلال ثلاث أيام على التوالي، تشمل الفاعليات المتعددة والبرامج والأنشطة الفنية والترفيهية أيضا.

وتشير الدكتورة إلى إلى أنه يستمر بذل الجهود لمشاركة النزلاء فعالياتهم حتى يكون النزيل قريبًا من محيط مجتمعه ولا يبقى منعزلًا داخل أسوار الدار وذلك ما طالب به الرئيس الإنسان السيد عبد الفتاح السيسي، دمج الأطفال بلا مأوى اجتماعيًا حيث لا يقتصر هذا الدمج على فئة معينة فقط بل يتسع ليشمل كل مستحقي الرعاية من دمج مجتمعي، وهنأت الدكتورة الشعب المصري قائلة فى نهاية حديثها: "كل عام وحضراتكم بألف خير".

موضوعات متعلقة

انخفاض قياسي.. الصحة: 238 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

النيابة: مصوّر «تحدي حرق علم الكويت» لم يقصد الإساءة لها

أحمد الفيشاوى يقبل زوجته فى عطلة عيد الأضحى (صور)

الموعد الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف على التفاصيل

الصور

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

«بعد إصابة 700 بالتسمم ووفاة طفل».. إغلاق 20 مطعمًا بالأردن

طبيبة تكشف الفيتامينات الواجب تناولها بعد الشفاء من كورونا

احذر.. فقدان الوزن بشكل سريع «فيه سم قاتل»

وفاة 5 أشخاص بسبب الأمطار في كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

المسارح تضىء بـ«كامل العدد» فى أول ليالى عروض عيد الأضحى (صور)

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ