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محافظات

جامعة الوادي الجديد تنظم دورة التوكاتسو ومهارات القرن الـ21

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:11 ص
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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يُنظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الوادي الجديد، اللقاء التمهيدي لدورة أنشطة التوكاتسو ومهارات القرن الواحد والعشرين يوم 6 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

صرحت بذلك الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الوادي الجديد التي قالت إن اللقاء التمهيدي يأتي تحت عنوان "استراتيجيات تدريس أنشطة التوكاتسو ومهارات القرن الواحد والعشرين" ويتضمن مجموعة من المحاور، منها؛ أنشطة التوكاتسو ومهارات الحياه، واستراتيجيات التدريس.

هذا ويعقد المركز لقاء تمهيدي للراغبين فى حضور الدورة التدريبية، لاستكمال اللقاء التطبيقي لأنشطة التوكاتسو "التعليم الياباني في المدارس المصريةالحكومية اللغات "

وأضافت مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بجامعة الوادي الجديد أن الفئات المستهدفة بهذه الدورة ولقائها التمهيدي، هم: طلاب الجامعات - المعلمون - أولياء الامور - وكل المهتمين بماهو جديد في مجال التعليم.

وسوف يحاضر في هذا اللقاء الدكتور طاهر عبد الحميد العدلي، استشار ى التدريب والمناهج والجودة في عدد من المؤسسات العربية والدولية.

وأكدت مدير المركز أن تكلفة الدورة التدريبية ١٠٠ جنيها، وفي ختام الدورة سوف يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة الوادي الجديد.

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