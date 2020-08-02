تجديد حبس عاطل بتهمة تصنيع الأستروكس في السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، تجديد حبس عاطل بتهمة بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1 كيلو جرام وكمية من الكيتامين المخدر وزنت (100 جرام)، 3 زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون، وميزان حساس، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض عبارة عن "سكين".بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.