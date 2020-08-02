استعجال تقرير الطب الشرعي بشأن جثة «نبشتها الكلاب» في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة شاب عثر عليه مقتولا داخل مزرعة دواجن بجوار مركز شباب بمنطقة السلام بالقاهرة.وأمرت النيابة بنشريح الجثة لبيان الأسباب، وكلفت بفحص بلاغات التغيب، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، واستمعت لأقوال الشهود الذين أكدوا أنهم لا يعرفون صاحب الجثة، خاصة وأن ملامحه تلاشت نتيجة التحلل.وأشار شهود العيان إلى أنهم عثروا على الجثة بعد أن جرتها الكلاب في محاولة لنبشها وأكلها بعد أن انتشرت رائحتها في المنطقة،وكشفت مناظرة النيابة لجثة القتيل أنها لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، وأن الجثة في حالة تحلل فضلا عن انفجار البطن وانتفاخ باقي الجثة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة السلام، بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة شخص داخل مزرعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل مزرعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين في الحاد.