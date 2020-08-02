هولندا تسجل55 ألف إصابة بكورونا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 55 ألفا و21 حالة صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6167 حالة. وتعافى مئتا شخص حتى الآن.ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في هولندا.