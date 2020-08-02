بريطانيا تتجاوز 305 آلاف إصابة بكورونا.. و46 ألف وفاة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 46 ألفا و278 حالة وتعافى 1441 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.