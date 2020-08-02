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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد شهر.. كشف تفاصيل جديدة عن تفجير مبنى «نطنز» الإيراني

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:20 ص
مجتبي ذو النوري
مجتبي ذو النوري
منار أحمد
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كشف مجتبي ذو النوري، رئيس لجة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، عن معلومات جديدة عن حادث نطنز، وذلك بعد مرورو شهر ع الحاداث.

وفي حين تعددت التكهنات والروايات لما جرى في الثاني من يوليو، بين اتهام لطائرات مسيرة بتنفيذ التفجير، أو توجيه أصابع الاتهام إلى هجمات سيبرانية، نفى ذو النوري، احتمال وقوع هجوم بطائرة مسيرة أو صاروخ أو قنبلة".

وأكد المسؤول الإيراني أمس أن "الانفجار كان من الداخل"، لكنه أشار إلى عدم قدرته على الحديث عن تفاصيل الهجوم في الوقت الحالي.

أتى ذلك، بعد أن أعلن النائب جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي أيضا الأسبوع الماضي، أن "اختراقا أمنيا" سبب الانفجار.

وقال في حينه "الاستنتاج النهائي لدينا هو أن اختراقا أمنيا حصل وتم تخطي الحواجز الأمنية ما تسبب في وقوع حادث نطنز".

كما اتهم مقاولا يعمل في المنشآت النووية بالتورط في الانفجار.

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