«كلب مسعور» يعقر 8 أطفال فى قنا

أصيب 8 أطفال، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد أن هاجمهم كلب مسعور وعقرهم بمنطقة النوافلة بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد بإصابة 8 أطفال بعد أن هاجمهم كلب وقام بعقرهم بمنطقة النوافلة بقوص.وتبين من الفحص إصابة كل من زكريا إبراهيم فؤاد 6 أعوام، ومحمد يوسف 7 أعوام، ومكة الطيب سعيد، 5 أعوام، ومحمد أشرف، 7 أعوام، ومحمد أحمد، 5 أعوام، وأحمد حمدي، 9 أعوام، ومودة حمدي منتصر، 5 أعوام، وحمزة سيد محمد، 4 أعوام.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وتم إعطاؤهم العلاج.