بريطانيا تدرس «سك عملة» لتخليد ذكرى غاندي

قالت وزارة الخزانة البريطانية، إنها تفكر في سك عملة لتخليد ذكرى المهاتما غاندي بطل استقلال الهند وسط اهتمام متزايد بالاعتراف بمساهمات الأقليات.وأضافت الوزارة، في بيان، أن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك طلب من اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة "السعي لتقدير السود والآسيويين وأفراد الأقليات الأخرى".وقالت وزارة الخزانة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة تفكر حاليا في سك عملة لإحياء ذكرى غاندي".