رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» توعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى أسيوط.. وتقدم بدائل آمنة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:11 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
طباعة
اختتم برنامج تثقيف مُيسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد فعالياته في أسيوط، وذلك في إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لاستمرار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة" في تحقيق أهدافها.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن البرنامج يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك برنامج الغذاء العالمي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل 2019.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة لجأت إلى التعليم والتدريب عن بعد، تماشيا مع ما تفرضه إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مستهدفة توعية الميسرات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على البدائل الآمنة.

من جهته، أوضح اللواء أركان حرب هنري إميل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الهجرة غير الشرعية، أن البرنامج التدريبي، الذي عقد بالتعاون مع برنامج العذاء العالمي، استمر على مدار أسبوع مستهدفا تثقيف 20 مُيسرة من محافظة أسيوط؛ باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتابع هنري، أن اختيار المُيسرات جاء من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد من 5 مراكز بمحافظة أسيوط، وهي "البداري، ساحل سليم، أسيوط، أبنوب، أبوتيج" ليتم توعيتهن، وبدورهن يقومن بتوعية الدارسين بمدارس الفصل الواحد بالمحافظة.

وفي السياق ذاته، أوضح وائل فراج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي، عملت على توفير الأجهزة اللوحية المتصلة بالإنترنت وذلك لتسهيل التدريب بفعالية.

وأضاف فراج أنه تم تدريب المُيسرات على مهارات التواصل مع الفئات المستهدفة بالتوعية؛ لتعزيز القدرة الوطنية للمُيسرات على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في نطاق محافظاتهم.

وأكد فراج أنه تم اختبار وتقييم المُيسرات في نهاية البرنامج، وستتم مواصلة التدريب بعدد من المحافظات الأخرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" حتى تحقق أهدافها.

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يعلق على قرار الكويت بوقف الرحلات لمصر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

انخفاض قياسي.. الصحة: 238 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

وفاة المذيعة بالتليفزيون المصري نشوى الطوبجي

الصور

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

وفاة 5 أشخاص بسبب الأمطار في كوريا الجنوبية

ارتفاع في حرائق «الأمازون» بالبرازيل

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

المسارح تضىء بـ«كامل العدد» فى أول ليالى عروض عيد الأضحى (صور)

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ