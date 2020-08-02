الهند تسجل «رقما كبيرا» في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 54 ألف و735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و754 ألف و415 حالة.ونقلت شبكة "إن دي تي في "عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 853 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة بالفيروس إلى 37 ألف و364 حالة.