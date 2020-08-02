وفاة 5 أشخاص بسبب الأمطار في كوريا الجنوبية

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات طينية وفيضانات في المنطقة الوسطى بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص على الأقل، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.وذكر مركز قيادة مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أنه حتى ظهر اليوم، توفي 5 أشخاص وفقد اثنان وأصيب 4 بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة وإقليمي شونجشيونج وجوانجون.وتسببت الأمطار الغزيرة في نزوح 18 شخصا في إقليم جانجون وانهيارات طينية على الطرق والسكك الحديدية في إقليم نورث شونجشيونج، مما أدى إلى وقف خدمات القطارات وإغلاق الطرق.وبسبب الخسائر البشرية والأضرار المادية، عقدت وزارة الداخلية والسلامة اجتماعا طارئا في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، مع الوزراء المعنيين ومسؤولي البلديات المحلية لتفقد الاستعدادات لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.