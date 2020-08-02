240 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.وأوضح المعهد اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 209 آلاف و893 إصابة على الأقل في ألمانيا منذ بداية تفشي الفيروس.يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي كان يتم تسجيلها يوميا كان يبلغ 955 إصابة قبل أيام، وبشكل عام يكون عدد الإصابات الجديدة خلال أيام عطلات نهاية الأسبوع أقل نوعا ما عما يتم تسجيله خلال أيام العمل، نظرا لأن ليس كل مكاتب الصحة تعلن عن أعدادها في أيام العطلات الأسبوعية.وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 9141 حالة منذ بداية انتشار الوباء في ألمانيا.وتابع المعهد أن 192900 شخص تغلبوا على الإصابة بالفيروس حتى صباح أمس السبت.وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا 1.13 أمس السبت، فيما كان يبلغ 1.06 أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل مصاب ينقل العدوى إلى شخص آخر في المتوسط.