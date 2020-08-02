إيطاليا تلامس 248 ألف إصابة بكورونا

بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19-) في إيطاليا 247 ألفا و832 حالة، اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35 ألفا و146، في حين تعافى 200 ألف و229 شخصا.ومر نحو 26 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.