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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تلامس 248 ألف إصابة بكورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:00 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19-) في إيطاليا 247 ألفا و832 حالة، اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35 ألفا و146، في حين تعافى 200 ألف و229 شخصا.

ومر نحو 26 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

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