8 مصابين بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد بوابة الكريمات بالطريق الصحراوي، بخمسة كيلو في اتجاه محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "عبد الغني مخيمر"، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، "ماجدة عبد الغني مخيمر"، 27 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، "شعبان محمد حسن" 33 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بمركز ملوى بمحافظة المنيا".كما نقلت سيارات الإسعاف "فاطمة رجب محمد، 26 سنة، مصابة بجرح قطعي بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالقدم اليسرى، مع اشتباه كسر بالقدم الأيسر، "ساجدة محمود عبد الغني" سنة ونصف، مصابة بجرح قطعي بالرأس مع اشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد شعبان محمد"، 10 سنوات، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، "شمس محمود عبد الغني" 6 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، "سما محمود عبد الغني"، 7 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة".تم إيداع المصابين بقسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات والاسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.