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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ارتفاع في حرائق «الأمازون» بالبرازيل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:35 ص
حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
وكالات
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واصلت الحرائق في منطقة الأمازون البرازيلية تزايدها، رغم الحظر المفروض على حرق الأراضي هناك، طبقا للأرقام الرسمية الصادرة أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وفي الولايات التسع البرازيلية التي تتاخم حوض الأمازون، ارتفع عدد الحرائق بأكثر من 20% في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، طبقا لبيانات صادرة عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء "أي.إن.بي.إي".

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 6804 حرائق في يوليو هذا العام، مقارنة بـ5318 في يوليو 2019، ويخشى مسؤولون احتمال أن يكون عام 2020 هوالأسوأ بالنسبة للغابات الاستوائية في البرازيل.

ورصدت الأقمار الاصطناعية يوم الخميس الماضي وحده 1007 حرائق في الأمازون، فيما وصفته منظمة "جرينبيس" البرازيلية بأنه رقم قياسي سلبي لأحد الأيام في شهر يوليو منذ 15 عاما.

وكان وزير البيئة، ريكاردو ساليس والرئيس جايير بولسونارو قد حظرا في منتصف يوليو الماضي حرق الأراضي في منطقة الأمازون وفي منطقة "بانتانال" وهي أكبر منطقة مستنقعات في العالم، لمدة 120 يوما.

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