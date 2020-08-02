بكين تتعهد بإصلاحات في قطاع النقد الأجنبي

قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، إن بكين تعتزم تعميق الإصلاحات في مجال النقد الأجنبي في خضم جهود احتواء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.وأضافت الإدارة، في بيان صدر عقب اجتماع عن بعد عقد أمس الأول الجمعة، أن البلاد ستطبق تدابير مختلفة لتسهيل النقد الأجنبي، وتوسيع البرنامج التجريبي لتيسير المدفوعات التجارية واعتماد سجلات إلكترونية للضرائب المتعلقة بمدفوعات النقد الأجنبي في تجارة الخدمات.وسوف تستكشف الإدارة إصلاحات في إدارة الاستثمار العابر للحدود والخاص بصناديق الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى مواصلة التوسع المطرد للانفتاح ثنائي الاتجاه والارتباطية في الأسواق المالية.وتعهدت أيضا ببذل الجهود لتدارك المخاطر المالية في مجال النقد الأجنبي، و"عدم التسامح" مع الأنشطة غير القانونية، مثل البنوك غير الرسمية والمقامرة عبر الحدود.